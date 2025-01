I Darkside, il trio formato da Nicolás Jaar, Dave Harrington e Tlacael Esparza, annunciano un nuovo album dal titolo Nothing, contemporaneamente pubblicano il video singolo della traccia “S.N.C.”



Il terzo album del trio di base a New York City uscirà il 28 febbraio ancora una volta su Matador Records.



La traccia precedentemente pubblicata, “Graucha Max”, (ne abbiamo parlato qui) e il nuovo singolo, “S.N.C”, riflettono il nuovo corso sonoro che si indirizza verso un design audio con arrangiamenti caleidoscopici, mentre colori e trame rimbalzano dentro e fuori dall’orbita su un ritmo trascinante particolarmente groovy.

A marzo, dopo l’arrivo di Nothing, i Darkside partiranno per il loro primo tour in Nord America, area che da undici anni non toccavano, facendo tappa in città come Chicago, Toronto, Brooklyn, Nashville, Atlanta, Vancouver e altre.



https://www.psychicspiralnothing.com/

https://www.instagram.com/darksidetheband/

https://www.facebook.com/Darksideisaband