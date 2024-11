I DARKSIDE pubblicano il nuovo singolo intitolato ‘Graucha Max’. La band di Providence, Rhode Island composta dal produttore elettronico di origine cilena Nicolás Jaar e il multi-strumentista Dave Harrington, pubblica una traccia, dal sound tropiscalista, dancehall e krautrock; che anticipa il terzo progetto discografico del gruppo che ora è diventato un trio, almeno dal vivo, con l’inserimento in organico del batterista Tlacael Esparza. La band è ora in tour in Europa con un nuovo spettacolo che farà tappa in Italia domani 01 novembre al C2C Festival di Torino.



https://www.psychicspiralnothing.com/

https://www.instagram.com/darksidetheband/

https://www.facebook.com/Darksideisaband