La storica band di NYC The Fleshtones pubblicherà un nuovo album dal titolo It’s Getting Late (…and More Songs About Werewolves). Tramite la label Yep Roc uscirà il 1° novembre il ventesimo studio album . “Dopo 48 anni, stiamo finalmente cercando di capire come suonare i nostri strumenti e registrare dischi, ma non al punto da renderlo noioso“, ha affermato il frontman Peter Zaremba.

Il primo singolo è “The Consequences”, nel caratteristico stile Super Rock della band. Dice il chitarrista Keith Streng:

I Fleshtones avranno spettacoli in Canada e negli Stati Uniti in autunno mentre a dicembre saranno nel Regno Unito in tournée con The Damned e Doctor & The Medics. Di seguito potete ascoltare i primi estratti: You Say You Don’t Mind It e The Consequences.



https://www.facebook.com/fleshtonesofficial/

https://thefleshtones.bandcamp.com/album/it-s-getting-late-and-more-songs-about-werewolves