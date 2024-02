E’ stato presentato in anteprima mondiale al recente Sundance Film Festival il nuovo documentario su Brian Eno del regista Gary Hustwit. Il lavoro è semplicemente intitolato Eno e verrà presentato in anteprima nel Regno Unito al Barbican di Londra il 20 aprile. Particolarità eccezionale è l’unicità del documentario, nel senso che ad ogni proiezione avrà un montaggio diverso.



“Gary Hustwit e il tecnico creativo Brendan Dawes hanno sviluppato un software generativo su misura progettato per mettere in sequenza scene e creare transizioni dalle interviste originali di Hustwit con Eno, e dal ricco archivio di Eno, di filmati mai visti prima con l’aggiunta di musica inedita. La qualità generativa e infinitamente interattiva di Eno risulta poeticamente e va di pari passo con l’estrema creativa dell’artista.”

Aggiunge il regista Hustwit: “Gran parte della carriera di Brian è stata quella di alimentare la sua creatività e quella negli altri, attraverso il suo ruolo di produttore ma anche attraverso le sue collaborazioni su progetti come le carte Oblique Strategies o l’app musicale Bloom. Penso a Eno come a un film d’arte sulla creatività, che ha come materia prima il risultato di 50 anni di carriera di Brian. Quello che sto cercando di fare è creare un’esperienza cinematografica che sia innovativa quanto l’approccio di Brian alla musica e all’arte”.



Anche se non è stata ancora annunciata una data di uscita negli Stati Uniti, la colonna sonora del film uscirà poco prima della sua première nel Regno Unito, prevista per il 19 aprile. Le 17 tracce dell’album sono estratte dal catalogo di Eno, compresi i suoi primi album “rock” come Taking Tiger Mountain del 1974. di Strategy e Another Green World del 1975, il suo influente lavoro ambient, le collaborazioni con David Byrne, John Cale, Cluster e ancora Fred…, fino al suo album più recente, FOREVERANDEVERNOMORE, e la sua performance nel 2021 all’Acropoli di Atene con il fratello Roger Eno .

Nel lavoro ci saranno ben tre trace inedite tra cui “Lighthouse #429”, che l’artita ha condiviso on line. La canzone, che ricorda Aphex Twin, era precedentemente disponibile esclusivamente sulla stazione SONOS di Eno.



ENO: ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK

Brian Eno – All I Remember * Brian Eno with Daniel Lanois and Roger Eno – The Secret Place Brian Eno & Fred Again – Cmon Brian Eno & Cluster – Ho Renomo Brian Eno – Sky Saw Brian Eno & John Cale – Spinning Away Brian Eno & Tom Rogerson – Motion In Field Brian Eno – There Were Bells Brian Eno – Third Uncle Brian Eno & David Byrne – Everything That Happen Brian Eno – Stiff Brian Eno with Leo Abrahams and Jon Hopkins – Emerald & Lime Brian Eno – Hardly Me Brian Eno & David Byrne – Regiment Brian Eno – Fractal Zoom Brian Eno – Lighthouse #429 * Brian Eno & Roger Eno – By This River (Live At The Acropolis) *

*Previously Unreleased