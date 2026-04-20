A distanza di nove anni dall’ultimo capitolo discografico (escludendo la colonna sonora per Miss Marx), i Downtown Boys annunciano il loro nuovo album. Public Luxury uscirà il 26 giugno per Sub Pop, e porta con sé l’urgenza di una band che non ha mai smesso di bruciare.

A produrlo, insieme al singer Joey La Neve DeFrancesco, c’è Seth Manchester, mente dietro il suono di Lambrini Girls, Lightning Bolt e Model/Actriz. E l’obiettivo, spiega DeFrancesco, era chiaro fin dall’inizio: restituire l’esperienza live nella sua forma più totale.

“Questo disco è più grande e più completo di qualsiasi cosa abbiamo fatto prima. Scrivendo questa musica, ho cercato di avvicinarmi il più possibile alla sensazione e al suono dei nostri concerti, che è il luogo in cui i Downtown Boys danno il meglio. Quando suoniamo dal vivo, chitarre, tastiere, sassofoni, voci, intro e il pubblico che canta con noi si fondono in un’unica energia catartica e bellissima. Volevamo che queste canzoni portassero dentro di sé la profondità di quell’esperienza”, racconta.

Sui temi del disco interviene invece la cantante Victoria Marie, che non lascia spazio a interpretazioni ambigue: “Noi, come popolo, abbiamo il potere – e lo avremo tutto. Il gesto più radicale contro l’ingiustizia è prendere lo sporco, i frammenti, il fumo della lotta per la libertà e la liberazione e trasformarli in qualcosa di nostro. Trovare potere nel quotidiano: credo che questa sia la storia da raccontare”.

Ad anticipare Public Luxury è il singolo “No Me Jodas” (“Non fottermi”), un pezzo stridente e militante accompagnato da un video diretto da John McKay. Nel clip appare anche il Mariachi Internacional Tapatio De Alvaro Paulino, e l’estetica scelta non è casuale. Victoria Marie spiega: “Siamo partiti dall’estetica della ‘chicha’, una cultura musicale peruviana che parla di economia, lavoro, festa, vita, desiderio e notte. L’etica, come la riassumeva un musicista chicha di nome Chacalón, è racchiusa in due parole: chamba e vacilón (duro lavoro e baldoria)”.

Nel frattempo, la band si prepara a tornare sul palco con alcune date nel Nord-Est degli Stati Uniti. L’attesa è finita: i Downtown Boys sono tornati a reclamare tutto il rumore che meritano.



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