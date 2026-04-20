Sembrava un miraggio, una leggenda metropolitana per skater e appassionati di third wave ska. Invece è realtà: i Sublime tornano con un album inedito a trent’anni di distanza dall’ultimo lavoro. Il titolo è “Until The Sun Explodes”, e rappresenta un passaggio di consegne tanto atteso quanto carico di significato.

Ad annunciarlo è la band californiana, pronta a pubblicare il disco il prossimo 12 giugno via Atlantic. A rendere l’operazione storica non è solo il tempo trascorso dalle ultime sessioni in studio, ma soprattutto la presenza di Jakob Nowell alla voce. Il figlio di Bradley Nowell, il compianto frontman morto nel 1996 quando Jakob aveva meno di un anno, prende finalmente il posto che il destino gli aveva riservato.

“Until The Sun Explodes” l’album è un epilogo, e ‘Until The Sun Explodes’ il singolo è l’epilogo dell’epilogo”, ha dichiarato lo stesso Jakob, riassumendo con un’immagine potente la natura quasi metafisica di questo ritorno.

Il disco, la cui lavorazione era stata anticipata già un anno fa con la notizia del coinvolgimento di Travis Barker, si preannuncia come un crocevia generazionale. Oltre al batterista dei Blink-182, la tracklist vede collaborazioni di peso: da H.R. (Bad Brains) a Fletcher Dragge dei Pennywise, passando per G. Love, FIDLAR e Skegss. Un ponte tra le radici ska-punk della band e le nuove energie della scena.

Il brano che dà il titolo all’opera è già disponibile. Un pezzo intimo, quasi catartico, in cui Jakob canta direttamente a suo padre: “Until the sun blows up in the sky / I owe you my life” (“Finché il sole non esploderà nel cielo / ti devo la vita”). Il video accompagna lo spettatore in un viaggio visivo attraverso Long Beach, città natale della band, intrecciando i luoghi simbolo della loro storia con l’immaginario della cultura skate californiana che li ha sempre definiti.



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