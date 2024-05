Tom Waits reciterà nel nuovo film del regista americano Jim Jarmusch. I due tornano di nuovo insieme per il film “Father Mother Sister Brother” che avrà un cast eccezionale: Cate Blanchett, Adam Driver, Charlotte Rampling e Mayim Bialik, Indya Moore e Luka Sabbat. Il seguito di Jarmusch a The Dead Don’t Die è una “commedia intrecciata con fili di malinconia” raccontata come un trittico. Avrà anche una componente musicale, ha detto Jarmusch. Il film dovrebbe essere finito entro il 2024.



The Dead Don’t Die è uscito nel 2019, riunendo Waits e Jarmusch dopo la loro lunga collaborazione iniziata con l’independent neo-beat noir comedy film “Down by Law“. Per quel film il regista aveva radunato nel cast Driver, Iggy Pop, RZA, Bill Murray, Selena Gomez, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi e Sturgill Simpson e i protagonisti erano – oltre Waits – Roberto Benigni e John Laurie (the Lounge Lizards).

Waits ha recentemente fatto una rara uscita pubblica per consegnare un premio a Nicolas Cage, pochi mesi dopo aver messo all’asta un cappello di feltro per sostenere gli scioperi dell’industria cinematografica.