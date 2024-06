Wayne Kramer, storico leader della band di Detroit MC5, prima di morire aveva promesso che avrebbe pubblicato un nuovo album. L’ultimo risale al 1971. Questo accadeva circa due anni fa poi il drammatico epilogo ma prima era riuscito a pubblicare il singolo “Heavy Lifting” con il featuring di Tom Morello. Dopo circa quattro mesi dopo la morte di Kramer, avvenuta all’età di 75 anni, si scoprono i dettagli del full-length che avrà il titolo del primo singolo e uscirà il 18 ottobre tramite la label EarMusic. Contemporaneamente a questo annuncio esce il nuovo singolo “Boys Who Play With Matches”, prodotto da Bob Ezrin.

Heavy Lifting è un album con la chitarra e la voce del compianto Kramer, che ha co-scritto 12 delle 13 canzoni dell’album con Brad Brooks. Molti le guests dell’LP che oltre Tom Morello vede Slash dei Guns N’ Roses, William DuVall, Vernon Reid dei Living Colour e il compianto batterista degli MC5 Dennis “Machine Gun” Thompson.



Questa la tracklist:

01 Heavy Lifting [ft. Tom Morello]

02 Barbarians at the Gate

03 Change, No Change

04 The Edge of the Switchblade [ft. William DuVall and Slash]

05 Black Boots [ft. Tim McIlrath]

06 I Am the Fun (The Phoney)

07 Twenty-Five Miles

08 Because of Your Car

09 Boys Who Play With Matches

10 Blind Eye [ft. Dennis Thompson]

11 Can’t Be Found [ft. Vernon Reid and Dennis Thompson]

12 Blessed Release

13 Hit It Hard [ft. Joe Berry]