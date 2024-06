I Soul Coughing tra il 94 e il 98 pubblicarono tre album, Ruby Vroom, Irresistible Bliss ed El Oso, diventando una band alternative hip hop tra le più attenzionate per le enormi potenzialità ed originalità. Oggi i newyorkesi Mike Doughty, Sebastian Steinberg, Mark degli Antoni e Yuval Gabay si riuniscono per il loro primo tour in 25 anni. Il 2024 segna anche il trentesimo anniversario del loro album di debutto, Ruby Vroom. Le date iniziano l’11 settembre a Solana Beach, California e si concludono con due notti al Brooklyn Steel di New York il 4 e 5 ottobre.

Sul volantino della reunion c’è scritto “Avevamo detto che non sarebbe mai successo” e quando la band si sciolse nel 2000 non erano certo in buoni rapporti.

“Ci siamo lasciati in maniera aspra, racconta Mike Doughty, ma ho pensato di provarci. Quindi ho scritto un’e-mail a tutti e ci è voluto un po’ per convincere alcuni di loro, ma sono stato davvero gratificato dal fatto che tutti volessero prendere parte di nuovo al progetto, per vedere se possiamo essere di nuovo una grande band…“. “Immagino – continua il frontman della band – di essere tornato alla musica dopo molti anni trascorsi senza ascoltarla. Non siamo mai stati imitati. Ciò che mi ha davvero colpito è quanto fossero individuali tutti gli strumenti. Mark, il campionatore, ha fatto davvero qualcosa suonando quei campioni dal vivo che nessuno aveva mai fatto. E avevamo la migliore sezione ritmica del mondo… Oggi stiamo cercando di scegliere le canzoni che ci portano gioia. Stiamo davvero cercando di divertirci come musicisti”, ed è su questo che si baserà la scaletta. Una cosa che è sempre stata vera riguardo a questa band è che ogni canzone è la canzone preferita di qualcuno…”



https://www.soulcoughingband.com/

https://www.instagram.com/soulcoughingband

https://www.facebook.com/soulcoughingband