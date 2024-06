Thurston Moore ha finalmente annunciato il suo nono album solista, Flow Critical Lucidity esce il 20 settembre tramite la sua serie Daydream Library. Il suo gruppo è composto da Deb Googe (My Bloody Valentine) al basso, James Sedwards alla chitarra/piano/organo/glockenspiel, Wobbly (alias Jon Leidecker) all’elettronica e Jem Doulton alle percussioni. Contemporaneamente all’annuncio l’ex Sonic Youth ha pubblicato il singolo “Sans Limites” con Lætitia Sadier degli Stereolab. L’album contiene anche i singoli “Rewilding” e “Hypnogram”, e l’edizione in vinile include un bonus flexi con un Bedazzled Mix del recente singolo “Isadora”. La copertina dell’album presenta una foto del “Samurai Walkman”, un amico di lunga data di Thurston, Jamie Nares, un casco da cui escono dei diapason. Thurston ha anche recentemente scritto un lungo tributo a Steve Albini, e appare nel nuovo video teaser di due minuti e mezzo per il prossimo documentario Butthole Surfers.



Tracklist

1. New in Town

2. Sans Limites +

3. Shadow *

4. Hypnogram

5. We Get High

6. Rewilding

7. The Diver

Bonus track on flexi of LP edition: Isadora (Bedazzled Mix)