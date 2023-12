S’intitola What Do We Do Now il nuovo album solista di J Mascis. Il quinto album del frontman dei Dinosaur Jr. verrà pubblicato il prossimo 2 febbraio dalla storica label di Seattle Sub Pop Records. Dopo sei anni dall’ultimo album da solista Elastic Days, e svariati concerti con la band e collaborazioni in dischi altrui, Mascis ci dà un assaggio con i primi due brani accompagnati da altrettanti videoclip: “Set me down” e “Can’t believe we’re here”.

“Quando scrivo per la band, cerco sempre di pensare a cose che sarebbero adatte a Lou e Murph”, dice Mascis. Quando lo faccio per me stesso incomincio solo con chitarra acustica e poi curo aggiungendo tutte le batterie e le parti elettriche. Le parti da solista le compongo in maniera semplice in modo da poterle suonare da solo, ma questo non ha limitato il risultato e sembra più simile a un disco di una band. “Non so perché l’ho fatto esattamente, ma è quello che è successo.”



J Mascis coi Dinosaur Jr suonerà il 14 giugno al festival a La Prima Estate sul palco in apertura dei Jane’s Addiction.



https://www.jmascis.com/

https://www.facebook.com/JMascisOfficial

https://www.instagram.com/jmascis/

La tracklist:

01. Can’t Believe We’re Here

02. What Do We Do Now

03. Right Behind You

04. You Don’t Understand Me

05. I Can’t Find You

06. Old Friends

07. It’s True

08. Set Me Down

09. Hangin Out

10. End Is Gettin Shaky