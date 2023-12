Hanno programmato un lungo tour europeo i losangelini Tool. Dall’O2 Arena di Londra, alla Tele2 Arena di Stoccolma e all’Accor Arena di Parigi, oltre alle partecipazioni ai festival Graspop Metal Meeting, Tons of Rock e CopenHell. Il tour europeo del quartetto composto da Danny Carey, Justin Chancellor, Adam Jones e Maynard James Keenan è attualmente impegnato in un tour nordamericano che si protrarrà fino a febbraio. Ma nella tarda primavera, all’inizio dell’estate più infuocata arriveranno in Italia per una solo esclusiva tappa live.

I Tool sono i primi headliner annunciati per la prossima edizione di Firenze Rocks. La storica band americana suonerà sabato 15 giugno 2024, dopo cinque dalla loro ultima esibizione proprio sul palco della Visarno Arena.



