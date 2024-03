Gli Animal Collective celebreranno il 15° anniversario del loro album Merriweather Post Pavilion con una ristampa deluxe in formato vinile che uscirà il 28 giugno tramite la label Domino. L’album sarà stampato per la prima volta su vinile a colori, disponibile come 2xLP nei colori Translucent Green e Bluish e verrà fornito con una copertina in lamina riflettente. Una variante esclusiva di Domino Mart includerà un 10 pollici del loro iconico singolo “My Girls” con un lato B contenente una registrazione dal vivo del brano inedito “From A Beach” da una sessione di BBC Radio 1 del 2007.



https://myanimalhome.net

https://www.facebook.com/anmlcollective

https://www.instagram.com/anmlcollective