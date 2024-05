I Nada Surf hanno annunciato il loro decimo album Moon Mirror che uscirà il 13 settembre tramite la loro nuova etichetta New West Records. Il primo singolo estratto, che potete ascoltare qui sotto, è intitolato “In Front of Me Now” un pop chitarristico tipico della band di New York City. Guarda anche il video, diretto da Joshua Britt e Neilson Hubbard.

I Nada Surf hanno anche annunciato un tour autunnale con i loro compagni di etichetta del New West, la band neozelandese Office Dog. Il tour partirà a New York il 4 ottobre alla Webster Hall, e toccherà anche l’Italia il 7 dicembre 2024 presso Santeria Social Club di Milano.

“Ogni volta che realizziamo un album, mi viene chiesto (e mi chiedo) di cosa parla”, afferma il frontman Matthew Caws. “Non so mai come rispondere a questa domanda. Sto ancora cercando di capire. So di cosa parlano le nostre canzoni passate : il tentativo di raggiungere l’accettazione (delle circostanze, di se stessi, degli altri), la connessione, una costante ricerca di possibilità e del lato positivo, la volontà di cambiare, il perdono, curiosità, la morte, motivazioni e giudizi, ecc. Ma nel momento in cui ne invento uno, non ho idea di cosa sto facendo e va bene. Sto solo cercando di rimanere onesto con me stesso e di fare la mia ipotesi migliore per dare un senso al mondo.”



