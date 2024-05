Il gruppo dance rock britannico EMF ha confermato le prime date del suo tour negli Stati Uniti, i concerti in America arrivano dopo più di 30 anni dal successo britannico di “Unbelievable” che costituì il punto di arrivo per la band facendola diventare, agli inizi degli anni 90, una canzone inter- generazionale.

Il sound del gruppo coniugava lo spirito dance e rave con il mondo del pop e del rock elettronico. La band, nata sul finire degli anni 80 a Cinderford, Gloucestershire, non ebbe troppa fortuna tra scioglimenti e problemi di droghe che uccisero il bassista. Fino al ’95 pubblicarono tre album poi il primo scioglimento. Seguì dopo anni la prima reunion che portò però a un nuovo scioglimento per poi arrivare a pubblicare nel 2002 il quarto album per poi ripiombare di nuovo nel buco nero delle incomprensioni fino alla terza dipartita della band. Poi, nei mesi scorsi, clamorosamente, arriva Hello People un nuovo singolo che li riporta subito in tour in UK. Il nuovo brano, con il suo ritmo indie, è un appello a resistere con tolleranza contro miti e iconici personaggi che fomentano odio contro gli immigrati. Del brano è uscito anche il remix di Hello People “Facts vs Fear” con Stephen Fry. Al brano è seguito l’album appena uscito dal titolo “The Beauty and The Chaos” formato da 10 tracce che sono state prodotte da Ralph Jezzard, che ha prodotto i primi due album ed Eps del gruppo.

I concerti americani arriveranno alla fine di giugno, inclusa un’apparizione al Summerfest di Milwaukee, oltre a spettacoli da headliner a Detroit e Brooklyn.



https://emf-theband.com/

https://www.instagram.com/EMFTheBand

https://www.facebook.com/EMFTheBand