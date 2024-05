I Tindersticks sono tornati e hanno annunciato Soft Tissue, il loro 14esimo album in studio, che uscirà il 13 settembre tramite la label City Slang.

Il leader della band Stuart Staples ha raccontato, circa il mood dei brani, che: “sembrano nati in una sorta di confusione. Musicalmente, a partire da The Waiting Room del 2016, la produzione della band ha toccato picchi di trasformazione reazionaria. Gli ultimi album molto diversi; No Treasure But Hope del 2019 è stato registrato in maniera del tutto naturale, una sorta di reazione ai progetti sperimentali degli anni precedenti (High Life, Minute Bodies); e in parte come reazione alla purezza di Distractions del 2021 che è diventato uno degli album più densi e sperimentali della band. E’ arrivato il momento di smettere smettere di essere indecisi e trovare un modo per sposare il rigore del songwriting e la gioia della band che suona insieme con un approccio sperimentale deciso”.

L’album include “Falling, the Light“, uscito a febbraio, e il nuovo singolo è “New World“. Musicalmente l’ultimo brano trae ispirazione dal soul degli anni ’70 e viene fornito con un video musicale diretto da Staples e con figure in ceramica animate in stop-motion create da sua figlia, Sidonie, che ha anche disegnato la copertina dell’album.



La band ha anche annunciato un lungo tour europeo e in Italia sono previsti il giorno 31 ottobre al Il Rumore del Lutto Festival di Parma.



