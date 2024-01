Sarà la volta buona che la vita del cantante dei Red Hot Chili Peppers diventi un film o una serie tv? Nel 2008 la rete televisiva HBO e poi nel 2011 la FX tentarono di trasformare Scar Tissue, l’autobiografia di Anthony Kiedis, in una serie tv ma senza riuscirci. Il terzo tentativo lo sta mettendo in atto la Universal Pictures che ha opzionato i diritti dell’autobiografia del 2004 del frontman del gruppo californiano per farne un film biografico. Il film dovrebbe essere prodotto dal veterano del settore Brian Grazer attraverso la Imagine Entertainment di sua proprietà e del regista Ron Howard. Kiedis, con Guy Oseary, dovrebbe essere a bordo come produttore.



Scar Tissue racconta gli alti, i bassi e gli incidenti della vita di Keidis con la sua band, della sua amicizia con Flea e della sua lotta contro la dipendenza dalla droga. Non mancano nemmeno le storie dissolute del rock n’ roll. Nessuna informazione c’è circa la scelta degli attori che dovranno interpretare Kiedis e il resto dei RHCP, o chi dirigerà o scriverà la sceneggiatura.