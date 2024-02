Paul Weller ha condiviso i dettagli di un nuovo album intitolato “66” anticipato dal singolo “Soul Wandering“.

Questo nuovo album del Mod Father britannico è il 17esimo da solista ma il 28esimo di tutta la sua carriera dal 1977 in poi.

L’album dell’ex frontman dei The Jam uscirà il 24 maggio, il giorno prima del suo 66esimo compleanno, per la Universal. Con 66 Weller si proietta verso nuovi confini artistici, oltre a mantenere le sue radici con un inconfondibile feeling Bowie specie nel primo singolo. Nelle 12 canzoni che compongono la tracklist sono previste numerose collaborazioni, tra cui il frontman dei Madness Suggs, Bobby Gillespie (Primal Scream) e Noel Gallagher (Oasis). Gillespie è presente nel singolo, mentre Suggs è protagonista di uno intitolato “Ship Of Fools” e Gallagher in “Jumble Queen”. Inoltre ci sono due collaborazioni con il produttore e artista francese Christophe Vaillant (Le Superhomard), mentre l’acclamato trio di Brooklyn Say She She aggiunge la voce a “In Full Flight”. Altre guest star che appaiono in tutto l’album includono vecchi amici tra cui il dottor Robert, Richard Hawley, Steve Brooks e Max Beesley.



