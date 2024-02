Isobel Campbell, ex Belle & Sebastian, The Gentle Waves, nonchè in duetto con Mark Lanegan; annuncia oggi il nuovo album dal titolo ‘Bow To Love’. Il quarto album da solista uscirà il 17 maggio ed anticipato dal primo singolo, ‘4316‘, il cui accattivante video è girato da Richard Heslop, Vee Vee e Natalya KD. Keslop ha già realizzato video per The Cure, Queen, Sinead O’Connore, New Order, Happy Mondays ed altri.

Isobel Campbell non è estranea a navigare nei tumulti. Nel suo album precedente, , è riemersa dopo oltre un decennio di silenzio, presentando un gioiello folk psichedelico raffinato, intrigante e di ricerca. A distanza di quattro dall’ultimo ‘There Is No Other’ (2020) la Campbell amplia la sua sperimentazione con ‘Bow To Love‘, un insieme di riflessioni morbide ma taglienti sulle crisi moderne, non fermandosi alla semplice diagnosi dei problemi, ma indagando su come poter progredire, personalmente, intimamente.

Il disco è presentato come un lavoro profondamente personale in bilico tra speranza e disperazione. “L’album parla di ciò in cui ci troviamo tutti in questo momento, della vita di ognuno come microcosmo all’interno di un sistema infinitamente più grande” afferma Campbell, prima di suggerire come esporre gli orrori moderni potrebbe rivelarsi liberatorio. “L’amore fa emergere tutto ciò che è diverso da sè allo scopo di guarire e liberare. Forse queste cose orribili stanno venendo fuori in modo che possiamo sbarazzarcene e procedere per il meglio“.

Nel creare ‘Bow To Love’ Campbell ha scelto un ambiente che la stimolasse, registrando e co-producendo il disco con il marito californiano Szczech nel suo studio a Los Angeles. Dopo il matrimonio con Chris Szczech, Campbell si trasferisce da Glasgow a Los Angeles. Un decennio di problemi con la precedente etichetta porta alla nuova firma con Cooking Vinyl e alla pubblicazione di ‘There Is No Other’, prima che “il mondo andasse a rotoli” a causa della pandemia, come afferma Campbell, che, prosegue dicendo che i problemi del mondo sono chiari. “Chiunque abbia due occhi, un cervello ed un cuore può vedere che le persone stanno lottando. Suppongo di avere molti pensieri a riguardo. Ed è questo ‘Bow To Love“.



