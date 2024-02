Per il suo secondo lavoro da solista Luca ‘Swanz’ Andriolo leader dei Dead Cat In A Bag si avventura in un progetto musicale ardito com’è quello di mettere in musica la tragedia shakespeariana per eccellenza: Macbeth. Scritta nel 1623 dal grande drammaturgo inglese William Shakespeare, il Macbeth si è affermata nel tempo come l’archetipo della brama di potere sfrenato e dei suoi pericoli, mette in scena il rapporto tra Macbeth e Lady Macbeth sullo sfondo di una Scozia tra mondo reale e spirituale.

Swanz The Lonely Cat da par suo ne rende perfettamente le atmosfere attraverso due lunghe suite (A Walking Shadow e Macbeth Suite) pubblicate su questo cd edito in Italia dalla Toten Schwan Records, e nel resto d’Europa dalla EEEE.

Il lavoro di Swanz che ha prodotto, arrangiato, suonato e mixato interamente il disco, con l’aiuto al mix del cantautore Carlo Barbagallo, è parte di uno spettacolo teatrale, in seguito divenuto un cortometraggio, realizzato in collaborazione con Plastikwombat – Photography, Art And Concept, intitolato “All Is But Toys”, finalista al premio Shakespeare Shorts e che ha visto la presenza in giuria del regista irlandese Kenneth Branagh.

Seppure lo si ascolta senza l’ausilio delle immagini, questo Macbeth funziona perfettamente perché il musicista piemontese riesce a ricreare in maniera esaustiva i sentimenti dell’opera di Shakespeare, attraverso un connubio di elettronica, strumenti tradizionali e drone music che avvolgono l’ascoltatore trascinandolo in una vera e propria esperienza sensoriale, a volte claustrofobica, come quando alcune parti di testo recitate, vengono prima sussurrate per poi essere coperte dalla musica fino quasi a sparire.

Non ci troviamo di certo davanti ad un lavoro di facile presa, soprattutto perché richiede una predisposizione totale al lasciarsi trasportare dal flusso sonoro che investe l’ascoltatore attraverso un minimalismo che si alterna a suoni industrial, ricorrendo spesso e volentieri a creare atmosfere dark ambient, capaci di evocare il tema dei demoni interiori. Ed in tempi in cui predomina la musica di plastica, proporsi con un lavoro così coraggioso non può che raccogliere il plauso di chi intende la musica sempre come una forma d’arte.



