La band di Washington, D.C. Royal Trux , nata dalle ceneri dei Pussy Galore con Jon Spencer e Neil Hagerty, annuncia una serie di ristampe della propria discografia in vinile. Sarà la Fire Records ha rimettere in circolo materiale dell’influente duo formato da Jennifer Herrema e Neil Michael Hagerty e il via avverrà il 14 giugno con una ri-edizione di Twin Infinitives, album degli anni ’90. La serie di ristampe saranno tutte in vinile monocromatico e coprirà la produzione dal 1988 al 1993. Nel 2019 i Royal Trux hanno pubblicato il loro ultimo album White Stuff che ha permesso al duo di ripartire con nuovo materiale dai tempi di Pound for Pound del 2000. Quell’ultimo album venne pubblicato dalla label Fat Possum con la quale c’era l’accordo di ristampare i vecchi lavori ma evidentemente qualcosa è andato storto.



