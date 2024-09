I Mogwai tornano con il nuovo singolo dal titolo “God Gets You Back” (Rock Action records) e annunciano un tour mondiale nel 2025. Per gli scozzesi si tratta della prima nuova musica del 2024, con altra in arrivo, e segue l’annuncio e la prima di ‘Mogwai: If The Stars Had A Sound’, il primo documentario sulla band diretto dal collaboratore di lunga data Antony Crook, e il sold-out del Big City, il primo festival curato dalla band che si è svolto quest’estate nella loro città natale, Glasgow. “God Gets You Back” è accompagnato da un video diretto e creato da Hand Held Cine Club (Justin e James Lockey).



