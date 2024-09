D’emblée arriva la notizia di un nuovi brani per i Bon Iver che annunciano l’uscita del nuovo Ep ‘SABLE’ composto da soli tre nuovi brani in uscita il 18 ottobre per la Jagjaguwar. Di seguito potete ascoltare la traccia ‘S P E Y S I D E’. Le altre tracce sono “Things behind things behind things” e “Awards season”.

Il trittico di canzoni, scritte nel periodo 2020-2023 e nate da un periodo molto negativo per Justin Vernon, è stato registrato alla April Base nel Wisconsin, ma concepito in luoghi come Key West e le isole di Minneapolis. Prodotto da Justin Vernon e Jim-E Stack – con la viola di Rob Moose in ‘S P E Y S I D E’ e il contributo di altri stretti collaboratori in tutto il brano – ciascuno degli arrangiamenti dell’EP è incentrato su voce e chitarra. Il brano è stato chiamato così per la sua oscurità, i testi di ‘SABLE’ sono proiezioni dirette dei sensi di colpa, angoscia e tumulto, ma anche di affari incompiuti.



foto di: Erinn Springer