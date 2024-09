La band di Austin Spoon celebra il decimo anniversario del nono album in studio They Want My Soul pubblicato dalla Loma Vista Recordings. Uscirà una nuova edizione in fomrato deluxe intitolata semplicemente They Want My Soul (Deluxe More Soul Edition) che include l’album originale del 2014 e 11 bonus tracks.

Le versione fisica della ristampa verrà pubblicata il prossimo 8 novembre tramite Matador records mentre sulle piattaforme digitali è già presente.

Gli Spoon hanno condiviso il loro ultimo album in studio, Lucifer on the Sofa, nel febbraio 2022. Nello stesso anno, a novembre, hanno pubblicato l’edizione dub remix dello stesso.



