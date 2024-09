Si chiama “Alone” il primo singolo del loro prossimo album degli inglesi The Cure. “Songs Of A Lost World” sarà il quattordicesimo studio album della band di Robert Smith che non rilasciava nuovo materiale dal 2008 quando pubblicò 4:13 Dream. Il 26 settembr dunque i Cure pubblicheranno “ALONE”, la prima canzone in sedici anni. Recentemente hanno annunciato la data di uscita dell’album (1/11/2024) con un poster fuori dal The Railway, a Crawley, il pub dove hanno suonato il loro primo concerto nel 1978.

“ALONE” debutterà nel programma BBC Radio 6Music di Mary Anne Hobbs il 26 settembre tra le 10:30 e le 13:00. Ulteriori dettagli sull’album verranno rivelati lo stesso giorno.



