David Pajo, che ricorderete tra i fondatori degli Slint, membro dei The For Carnation, Tortoise, Royal Trux, Zwan ed oggi nell’attuale formazione dei Gang of Four, ha annunciato il primo album di Papa M in sei anni a questa parte. L’eclettico chitarrista americano, iniziatore del movimento math rock, post-rock; ha sempre coltivato i sui progetti da solista prima come Aerial M e poi da singer songwriter a nome Papa M.

Ecco dunque che dopo alcuni anni di stop il nostro anuncia Ballads of Harry Houdini, in uscita il 22 novembre tramite Drag City. Pajo ha registrato e masterizzato l’album da solo, e il primo assaggio è un brizzolato valzer indie rock chiamato “Ode To Mark White” che potete ascoltare qui sotto.



https://www.instagram.com/cestcadavidpajo/

https://www.dragcity.com/news/2024-09-17-david-pajo-s-vanishing-trick-revealed

Ballads of Harry Houdini by Papa M