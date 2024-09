Tom Waits ha condiviso una versione inedita di “Get Behind the Mule”, brano originariamente inserito nel suo album in studio del 1999 Mule Variations con il quale vinse il Grammy. La previously unreleased version uscirà per celebrare il 25° anniversario dell’LP.

“Sicuramente parte dell’idea originale era quella di fare qualcosa a metà tra il surreale e il rurale“, ha detto Waits.



L’ultimo album dell’eccentrico musicista americano è stato Bad as Me datato 2011, ma durante il lunghissimo periodo di inattività il nostro si è visto inserito nella Rock & Roll Hall of Fame. Da allora, tuttavia, Waits ha continuato la sua carriera di attore come per Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, The Ballad of Buster Scruggsdei fratelli Coen e Seven Psychopaths di Martin McDonagh.

L’anno scorso, Waits ha fatto una rara apparizione pubblica per consegnare a Nicolas Cage il premio alla carriera agli SFFilm Awards per onorare la sua co-protagonista Rumble Fish. Aveva anche scritto una dichiarazione pubblica altrettanto insolita solo una settimana prima, in onore del defunto frontman dei Pogues Shane Macgowan. Il prossimo progetto di Waits è un ruolo da protagonista nel prossimo film di Jim Jarmusch Father Mother Sister Brother.



