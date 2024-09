I The National pubblicheranno un album dal vivo intitolato Rome, e registrato dal vivo all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma il 3 giugno 2024. L’album esce il 13 dicembre tramite la label 4AD.

Contemporaneamente all’annuncio i The National condividono quattro delle 21 tracce dell’album sotto forma di digital EP intitolato NTL RM EP I. I brani sono: “I Need My Girl”, “Lemonworld”, “The Geese of Beverly Road” e “Lit Su”, come sempre la band dimostra la sua freschezza live grazie ad un’energia diversa rispetto ai brani su disco.

Nel frattempo, durante il loro attuale tour con The War On Drugs, i The National hanno pubblicato, con Adam Granduciel dei The War On Drugs, una cover di “Bring On the Dancing Horses” degli Echo & the Bunnymen. Ascoltala qui



