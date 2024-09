Come sappiamo dopo ventisei anni i maestri del noise rock The Jesus Lizard sono tornati più vivi che mai con un bellissimo album dal titolo “Rack”, la nostra recensione la puoi leggere qui.

Ora è il momento dei concerti, quelli che hanno reso memorabile le mirabolanti performance del cantante David Yow. Ora il gruppo nato ad Austin, successivamente in pianta stabile a Chicago, è in tournée negli Usa e suoneranno fino al 18 dicembre per approdare poi in Europa, che Europa non è, a gennaio 2025 con sei tappe nel Regno Unito. Ma i fans del gruppo non devono disperare perché la band tornerà nuovamente in Europa in primavera e udite udite faranno anche tre concerti in Italia: 31 maggio a Bologna all’Express Festival, 01 giugno a Roma presso il Monk e il 2 giugno a Milano presso il Circolo Magnolia.



I The Jesus lizard hanno sempre lasciato un segno indelebile nel mondo del rock grazie a un mix esplosivo di ritmi travolgenti, riff affilati e la presenza scenica indimenticabile di David Yow, accompagnato da Duane Denison, David Wm. Sims e Mac McNeilly. Con “Rack”, the Jesus Lizard dimostrano di non aver perso un grammo della loro energia primordiale, evitando le trappole della maturità e delle sperimentazioni forzate. Quindi, coloro che potranno partecipare ad uno dei loro show italiani, potranno assistere ad un concerto suonato per davvero ricco di adrenalina.



https://www.ipecac.com/artists/the-jesus-lizard

https://www.instagram.com/thejesuslizardofficial/