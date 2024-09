Panda Bear & Sonic Boom, che già collaborano da alcuni anni, hanno pubblicato Mariachi 2000 de Cutberto Pérez aggiornando per l’ennesima volta la release del 2022 “Reset” (Domino Recording). Sempre nel ’22 condivisero un’edizione ampliata dell’album e poi, nell’agosto 2023, hanno pubblicato l’edizione remix intitolata Reset in Dub, finalizzata con il Re del dub Adrian Sherwood.

Ora Noah Benjamin Lennox, meglio conosciuto come Panda Bear, membro del gruppo Animal Collective; con l’inglese Peter Kember, ex Spacemen 3, hanno condiviso “il capitolo finale della storia di Reset”: l’EP Reset Mariachi composto di sei canzoni. Il nuovo EP presenta versioni in lingua spagnola dei brani “Danger” e “Livin’ in the After”. Gli artisti hanno realizzato le nuove tracce con il gruppo di Città del Messico Mariachi 2000 de Cutberto Pérez.



Reset Mariachi EP by Panda Bear & Sonic Boom with Mariachi 2000 de Cutberto Pérez