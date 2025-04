The Divine Comedy, la band guidata da Neil Hannon, sono pronti a tornare con un nuovo album, Rainy Sunday Afternoon, in uscita il 19 settembre per Divine Comedy Records. A distanza di cinque anni dall’ultimo lavoro in studio, Office Politics (2019), Hannon si conferma autore e produttore di un disco che esplora, ancora una volta, il suo inconfondibile universo musicale: un mix di tristezza, sarcasmo, rabbia e poesia, tutto avvolto da sontuosi arrangiamenti orchestrali.

Registrato negli iconici Abbey Road Studios, l’album si annuncia come uno dei più riusciti della loro carriera. Ad anticiparlo è il brano “Achilles“, un assaggio di quello che ci aspetta: melodie raffinate, testi introspettivi e quella vena ironica che solo Hannon sa dosare con maestria.



Negli ultimi anni, Neil Hannon è stato impegnato in progetti diversi: dal remaster dell’intera discografia della band (2020) alla compilation Charmed Life (2022), accompagnata da un acclamato tour. Ma è soprattutto la sua collaborazione al colossal Wonka ad averlo portato alla ribalta internazionale, grazie alle canzoni originali scritte per il film.

“Una parte di me ama il giocoso, il ridicolo, e per Wonka ho sfruttato proprio questo lato”, confessa Hannon. “Ma c’è anche un’ombra più malinconica, che ultimamente ha preso il sopravvento. Questo album è stato un modo per elaborare certi sentimenti: la mortalità, i ricordi, le relazioni, il caos politico e sociale. Tutti dovrebbero avere la possibilità di registrare un disco pop orchestrale almeno una volta nella vita. Dovrebbe essere un servizio sanitario nazionale!”



