C’è chi colleziona chitarre, chi apre bar, chi fonda etichette. Conor Oberst, a quanto pare, ha deciso di aggiungere un’altra voce alla lista: regista. Il suo esordio dietro la macchina da presa si intitola Invention 13, un cortometraggio che verrà proiettato in anteprima il 26 settembre al Beyond Fest di Los Angeles.

La trama, stando a quanto filtra, ruota attorno a un pianista frustrato che cerca di domare una delle composizioni più insidiose di Johann Sebastian Bach, la celebre Invention. Un pretesto narrativo che promette tensione, sudore e tasti pestati con rabbia.

Alla regia Oberst non è solo: con lui c’è Shawn Foree, altro nome della scena musicale. Davanti alla macchina da presa si alternano gli attori Emory Cohen e Olivia Howard, insieme alla skater professionista Nelly Morville. Ma il cast nasconde anche alcune sorprese sonore: la voce fuori campo è affidata a Phoebe Bridgers, ex compagna di band di Oberst nei Better Oblivion Community Center, mentre la colonna sonora porta la firma di Nathaniel Walcott, mente dei Bright Eyes.



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