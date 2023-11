Björk e Rosalìa uniscono le forze nel potente nuovo singolo ‘Oral‘. Prodotto dalle due artiste insieme a Sega Bodega, il brano è pubblicato a supporto delle azioni contro l’allevamento intensivo e non controllato del salmone in Islanda, che danneggia la fauna selvatica, deforma i pesci e mette a rischio il DNA e la sopravvivenza del salmone. I proventi derivanti da ‘Oral’ verranno devoluti per sostenere una causa legale contro questo tipo di allevamenti, intentata dai residenti della parte orientale dell’Islanda.



