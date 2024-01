L’artista e compositore elettronico Ben Frost, australiano di base a Reykjavík, dopo sette anni dal suo ultimo album ha annunciato Scope Neglect che uscirà il 1 marzo tramite la Mute. Frost in questi ultimi sette anni è stato impegnato in lavori cinematografici e televisivi come Dark e Raised by Wolves. Nel nuovo album sono presenti il chitarrista dei Car Bomb Greg Kubacki e il bassista Liam Andrews dei My Disco.

Di seguito potete ascoltare “The River of Light and Radiation” primo estratto dall’album che denota un sound a metà strada tra metal e techno

Ma per Ben Frost le attività extra discografiche sono molteplici, infatti c’è da segnalare che ha contribuito con la musica all’installazione video di Richard Mosse, Broken Spectre, che è in mostra alla Jack Shainman Gallery di New York fino al 16 marzo.



https://ethermachines.com/

https://www.facebook.com/theghostofbenfrost