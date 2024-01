I Queens of the Stone Age sono pronti a tornare ad esibirsi dal vivo in Italia. La band guidata da Josh Homme il prossimo luglio farà tre concerti: Roma, Bassano del grappa e Milano. Composta, attualmente, da Troy Van Leeuwen, Dean Fertita, Michael Shuman e Jon Theodore, negli ultimi venticinque anni il gruppo ha lasciato il segno nel mondo del Rock diventando tra i più celebri e al fulmicotone. Anche con l’ultimo disco “In Times New Roman…”, pubblicato sull’indipendente Matador records, sono riusciti a calibrare bene ritornelli ipnotici e groove che daranno vita, come al solito, a live impetuosi.

Di seguito il calendario dei concerti nei dettagli:

4 luglio 2024 Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

5 luglio 2024 Bassano del Grappa, AMA Music Festival

6 luglio 2024 I-DAYS Milano, Ippodromo Snai San Siro (guest Royal Blood).

La band sarà in tour in Europa sin da giugno quando suoneranno in Spagna a: La Coruña, Barcellona, Fuengirola; per poi suonare ad agosto in Norvegia a Oslo e Svezia a Göteborg



Ph. credit: Andreas Neumann