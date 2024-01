I Justice annunciano l’album e condividono il video della nuova canzone con i Tame Impala: ascolta e guarda “One night/All night” e l’audio di “Generator“. I brani sono i primi estratti da Hyperdrama, il nuovo album in studio che i francesi pubblicheranno il 26 aprile via Ed Banger/Because Music. Il duo annuncia anche un lungo tour che toccherà l’Italia il 14 giugno con un set al Nameless Festival in provincia di Lecco. L’ultimo album dei Justice è stato Woman del 2016, seguito da un album dal vivo, Woman Worldwide.

“Volevamo che questa il brano “One night/All night” suonasse come un’iterazione dark/techno avesse trovato un campione di un’iterazione disco di Kevin Parker“, ha detto il duo Xavier de Rosnay e Gaspard Augé. “Kevin ha un senso della melodia affascinante, nel senso che riesce a scrivere melodie che sembrano allo stesso tempo semplici e naturali, ma molto particolari allo stesso tempo. Questa canzone oscilla tra pura musica elettronica e pura disco, ma non riesci mai a cogliere le due cose allo stesso tempo. Questa stessa idea di passare istantaneamente da un genere all’altro all’interno di una canzone attraversa l’intero disco, e forse è mostrata più chiaramente in “One Night/All Night”.

Di “Generator”, i Justice hanno aggiunto: “Per noi, questo suona come ‘Getaway’ della Salsoul Orchestra, ma con suoni gabber e classici techno hardcore degli anni ’90. La disco/funk e la musica elettronica in generale sono sempre stati elementi centrali della musica che produciamo come Justice. In Hyperdrama li facciamo coesistere, ma non in modo pacifico. Ci piace questa idea di farli lottare un po’ per attirare l’attenzione”.



Ph. credit: André Chémétoff