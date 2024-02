Bat for Lashes ha annunciato un nuovo album intitolato The Dream of Delphi, che uscirà il 31 maggio per la nuova etichetta Mercury KX.

L’album è un racconto folcloristico della prima maternità di Natasha Khan, questo il vero nome dell’artista inglese, in parte raccontato attraverso un personaggio chiamato Motherwitch. Del singolo Khan ha dichiarato: “Il brano è il manifesto dell’album. È come se fosse stato lanciato un incantesimo. È l’evocazione, la manifestazione, l’estrazione di Delfi dall’etere. Questo sono io che invoco la sua anima. Si tratta di salire tra le stelle e scendere simultaneamente negli inferi, di come i suoni celestiali e profondi gutturali possano unirsi, di come ciò rifletta il viaggio che ho intrapreso. Riguarda cosa succede quando sei stressato fisicamente, mentalmente, anche vaginalmente! Penso che anche me abbia umiliato il fatto di diventare madre. Mi ha fatto sentire più vulnerabile di quanto mi fossi mai sentito prima. Ma mi sento più umana, più incarnata. Non posso sfuggire alla vita realizzando cose belle tanto quanto ho fatto io. Ma adesso c’è una sorta di bellezza nella mia mortalità.“

Khan ha realizzato il video di The Dream of Delphi nella campagna inglese con la direttrice creativa e coreografa Alexandra Green e il regista Freddie Leyden. Il suo ultimo album in studio è stato Lost Girls del 2019; da allora, ha pubblicato un album live durante il periodo del lockdown ed ha esplorato il personaggio di Motherwitch attraverso un mazzo oracolare con lo stesso nome.



The Dream of Delphi tracklist:

01 The Dream of Delphi

02 Christmas Day

03 Letter to My Daughter

04 At Your Feet

05 The Midwives Have Left

06 Home

07 Breaking Up

08 Delphi Dancing

09 Her First Morning

10 Waking Up

11 The Dream of Delphi (Bonus Extended Strings Version)