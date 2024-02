Quando si tratta di definire lo spazio tra musica classica ed elettronica si cita spesso il tedesco Nils Frahm: pianista, compositore e produttore. Il suo approccio non convenzionale a uno strumento antichissimo, suonato in modo contemplativo e intimo, e la sua alchimia sonora fatta di trame ambientali ed elettronica atmosferica, gli hanno permesso di conquistare fan in ogni parte del mondo. Numerosi tour e concerti ovunque hanno rafforzato la sua reputazione, sia come strumentista eccezionale, che come affascinante musicista dal vivo. I suoi album sono stati ampiamente accolti dalla critica e dal pubblico, ottenendo consensi internazionali, mentre i suoi concerti registrano regolarmente il tutto esaurito.

L’1 marzo uscirà per la label Leiter ‘Day‘ la nuova collezione di inediti per piano solo, scritti e composti da Frahm a pochi mesi dalla pubblicazione di ‘Music For Animals’, l’acclamato album del 2022 della durata di oltre tre ore, un progetto ambizioso che invita all’ascolto con calma per un’esperienza immersiva.

‘Day’ contiene sei tracce in piano solo, sei composizioni che guidano verso una sensazione di pace interiore, scritte da Nils in totale solitudine e lontano dal Funkhaus Studio, il suo studio di registrazione a Berlino.

In primavera il nostro sarà in tour in Italia per quattro tappe organizzate dall’agenzia Comcerto:

27 maggio, Pesaro (PU), Teatro Rossini

28 maggio, Bologna, Teatro Duse, Express Festival

29 maggio, Assisi (PG), Teatro Lyrick

30 maggio, Milano, Fabrique, JZRF Series



https://www.nilsfrahm.com

https://www.youtube.com/@NilsFrahmOfficial

Day by Nils Frahm