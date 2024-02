Four Tet, che ci ha dato anticipazioni sul nuovo album già il mese scorso, oggi ne ha rivelato i dettagli. S’intitola Three e uscirà il 15 marzo tramite la Text Records dello stesso Kieran Hebden vero nome del produttore inglese. Il dodicesimo album include il recente singolo “Loved”, “Three Drums” dell’anno scorso e la meravigliosamente ipnotica “Daydream Repeat”, che è stata appena pubblicata. Di seguito potete ascoltare tutti e tre i singoli e leggere la tracklist completa.

Four Tet ha anche appena annunciato un mini festival a Greenpoint che si svolgerà il 4 e 5 maggio all’Under the K Bridge Park con Ben UFO, Floating Points b2b Daphni, Avalon Emerson e altri mentre sono annunciate e confermate le due date che farà il 5 e 6 luglio al Kappa Futur Festival di Torino.

Tracklist

Loved 4:03

Gliding Through Everything 4:08

Storm Crystals 6:40

Daydream Repeat 6:09

Skater 4:16

31 Bloom 5:52

So Blue 5:30

Three Drums 8:16

