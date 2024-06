“Narratrice di storie” inarrestabile Laurie Anderson torna a pubblicare nuovi brani nonostante gli anni che passano. La settantasettenne, moglie del compianto Lou Reed, non pubblicava un nuovo album dal 2010 con “Homeland”e a seguire “Landfall”, vincitore del Grammy, nel 2018. Questo lavoro, intitolato Amelia, ha un tema centrale ovvero il racconto del tragico, ed ultimo, volo dell’aviatrice Amelia Earhart. Amelia uscirà il 30 agosto tramite la label Nonesuch e il singolo che lo anticipa è “Road to Mandalay” che potete ascoltare qui sotto.

“Le parole che ho usato in Amelia sono ispirate dai diari di pilota, dai telegrammi che ha la Earhart ha scritto a suo marito e dalla mia idea di cosa potrebbe pensare una donna che vola in giro per il mondo“, ha spiegato Anderson.



Ad aiutare a dare vita alla sua visione musicale sono l’orchestra ceca Filharmonie Brno con il direttore Dennis Russell Davies, Anohni, Gabriel Cabezas, Rob Moose, Ryan Kelly, Martha Mooke, Marc Ribot, Tony Scherr, Nadia Sirota e Kenny Wolleson.



