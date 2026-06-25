C’è un momento, in ogni concerto dei Pulp, in cui Jarvis Cocker smette di essere un cantante e diventa il narratore di una lunga notte. Quel momento, adesso, è stato immortalato su vinile e pellicola.

La band di Sheffield ha annunciato ufficialmente l’uscita di “Live!”, un doppio album live in uscita il 28 agosto su Rough Trade, che cattura l’elettricità dei due show tenuti al The O2 di Londra nel giugno 2025. Un titolo che è un manifesto, come ci spiega lo stesso Jarvis: “Un concerto è un evento in cui le canzoni tornano in vita. Ecco perché questo album si chiama ‘Live!’. È sia un dato di fatto (è la registrazione di una band dal vivo) che una sfida (forza! Risvegliatevi tutti!).”

E se la musica non bastasse, ad accompagnare il progetto arriva il film concerto “Pulp: What Do You Do For an Encore?”, distribuito da MUBI in autunno. A dirigerlo non è un nome qualunque, ma Garth Jennings, l’uomo dietro il visionario Guida Galattica per Autostoppisti, il musical Sing e, guarda caso, il videoclip di quel gioiello che è “Help the Aged”. Insomma, qualcuno che sa come si racconta l’ordinario trasformato in epico.

La scaletta è un pugno nello stomaco (nel senso buono): dall’intro che profuma di attesa a “Spike Island”, passando per i tormentoni “Disco 2000” e “Common People”, fino all’inedita versione live di “A Sunset” (tratta dall’ultimo, acclamato album More). E poi gemme come “This is Hardcore” e “Babies”, che suonano ancora più sporche e vere dal vivo. Il tutto suddiviso in quattro lati di vinile, disponibile anche in esclusiva blue vinyl sullo shop di BV.

Ma i Pulp non si fermano qui. Il tour europeo è già in moto e li vedrà protagonisti sui palchi dei migliori festival e in alcune date headliner. Segnatevi queste tappe, perché Jarvis e soci continuano a dimostrare che il brit-pop non è mai morto, ha solo aspettato il momento giusto per rialzarsi.



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