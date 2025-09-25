I belgi dEUS, architetti del sound art rock e pionieri della scena alternative europea, annunciano un tour imperdibile per la primavera del 2026.

Per celebrare i tre decenni dalla pubblicazione dei loro due album seminali, la band intraprenderà uno speciale tour UK ed Europeo intitolato ‘Worst Case Vs In A Bar’, in cui suoneranno nella loro interezza gli straordinari ‘Worst Case Scenario’ (1994) e ‘In A Bar, Under The Sea’ (1996).

Non un semplice concerto, ma un vero e proprio viaggio nel tempo. Un’opportunità unica per rivivere la raw energy, la geniale cacofonia e le melodie folgoranti che hanno definito l’essenza dei due dischi che hanno scosso le fondamenta del rock continentale. Attenzione, però: la band specifica che i brani non verranno necessariamente eseguiti in ordine consecutivo, lasciando spazio a una curata e sorprendente sequenza che promette di mantenere alta l’aspettativa per l’intera serata.

La cavalcata di 19 date toccherà alcuni dei templi della musica europea, da Parigi a Berino, da Amsterdam (doppia data al mitico Paradiso) a Milano precisamente il giorno 29 marzo. Per il Regno Unito, appuntamento unico e irrinunciabile: 17 marzo all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra.

Un evento che va ben oltre la nostalgia bensì la celebrazione di un suono che è ancora oggi fresco e profondamente influente. Un ritorno alle origini per una band che non ha mai smesso di evolversi, ma che ora rende omaggio ai due capolavori che ne hanno inaugurato la leggenda.



https://www.deusmusic.be/

https://www.facebook.com/dEUSmusic

https://www.instagram.com/deus_band/

Tappe del tour: ‘Worst Case Vs In A Bar’ 2026

Marzo

12 – Lille, FR, L’Aeronef

13 – Paris, FR, L’Olympia

15 – Dijon, FR, La Vapeur

17 – London, UK, O2 Shepherd’s Bush Empire

19 – Brussels, BE, Forest National

21 – Nijmegen, NL, De Vereeniging

24 – Cologne, DE, Burgerhaus Stollwerck

25 – Berlin, DE, Metropol

27 – Frankfurt, DE, Batschknapp

28 – Fribourg, CH, Fri-Son

29 – Milan, IT, Magazzini Generali

31 – Vienna, AT, Arena

Aprile

2 – Amsterdam, NL, Paradiso

3 – Amsterdam, NL, Paradiso

6 – Groningen, NL, De Oosterpoort

7 – Hamburg, DE, Markthalle

9 – Copenhagen, DK, Amager Bio

10 – Stockholm, SE, Debaser

11 – Oslo, NO, Rockefeller