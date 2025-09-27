Jeff Mills, DJ e producer di Detroit, vero e proprio padre della minimal techno nonché fondatore del collettivo Underground Resistance, ha presentato dal vivo il suo acclamato progetto “Tomorrow Comes The Harvest“. Affiancato dai musicisti Jean-Phi Dary e Rasheeda Ali, ha dato nuova vita all’incontro tra mondi musicali e tradizioni differenti che caratterizzava l’omonimo album, realizzato in origine con il pioniere dell’afrobeat Tony Allen.

Il live a Napoli ha regalato un’esperienza di elettronica di altissima qualità, un’atmosfera suggestiva e carica di energia: un ambient spaziale guidato sapientemente da Mills in un crescendo continuo.

L’artista avrebbe dovuto esibirsi lo scorso 3 luglio per l’inaugurazione del SuoNato Festival 2025, la rassegna estiva prodotta da Ufficio K, Palapartenope-Nonsoloeventi srl e Duel Production che, da luglio a settembre, ha animato gli spazi della Ex Base Nato con spettacoli in esclusiva per la Campania. Con il recupero della data – e il cambio di location a causa del maltempo – è ufficialmente partita anche la ricca programmazione autunnale del Duel Club, che festeggia così al meglio i suoi primi vent’anni di attività.

Ad aprire la serata, il warm-up di Raffaele Attanasio: un live experimental perfetto per scaldare orecchie e cuore.

Se vi siete persi l’evento, non perdetevi il video di “TOMORROW COMES THE HARVEST”, girato nel suggestivo sito archeologico dell’isola di Delo.



