Brian Molko e soci hanno annunciano la pubblicazione del box set dal titolo “Placebo Live“. La prima grande release live dei Placebo, se escludiamo l’MTV Unplugged, la release per iTunes Live: London Festival e alcuni Ep usciti solo in digitale o vinile, racchiude una una vasta collezione di esibizioni di sessioni dal vivo registrate in Messico, Spagna e Londra realizzati nell’ultimo anno e mezzo

Il box set quindi include Collapse Into Never: Placebo Live In Europe 2023 il primo album dal vivo mai pubblicato dalla band. Nel box i dischi sono disponibili i formati vinile, Blu-Ray, CD, e contengono tre set live intitolati Collapse Into Never, This Is What You Wanted e Live From The White Room.

Collapse Into Never, registrato dal vivo al Low Festival in Spagna, è disponibile come doppio vinile gatefold trasparente. This Is What You Wanted è stato registrato dal vivo a Città del Messico e l’insieme esteso è incluso qui in Blu-Ray. Live From The White Room, registrato presso lo Studio 1 di Twickenham Studios, porta in vita sette brani dell’acclamato nuovo album della band Never Let Me Go ed è presentato in un CD gatefold softpak.



https://www.placeboworld.co.uk/

https://www.facebook.com/officialplacebo

https://www.instagram.com/placeboworld/