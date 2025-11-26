Dopo un silenzio creativo di sei anni, il maestro della scena elettronica tedesca Apparat sta per fare ritorno. L’artista, pseudonimo di Sascha Ring, ha ufficialmente annunciato l’uscita del suo sesto album in studio, “A Hum Of Maybe”, prevista per il 20 Febbraio prossimo per l’etichetta Mute.

Il progetto si presenta come una delle collaborazioni più ricche della sua carriera. Al fianco di Ring, troviamo il fido compagno di viaggio Philipp Johann Thimm, co-autore e co-produttore dell’intero disco. Ad arricchire le sonorità dell’album, un cast di talenti che include la sperimentale KÁRYYN, Jan-Philipp Lorenz (in arte Bi Disc), Christoph “Mäckie” Hamann, Jörg Wähner e Christian Kohlhaas.

In anteprima per i fan, è stata rilasciata una traccia che funge da assaggio del sound che possiamo aspettarci: si tratta di una versione alternativa, definita “espansiva” e suggestiva, del brano “An Echo Skips A Name”. Questo pezzo, che nella tracklist ufficiale chiuderà l’album, viene descritto dallo stesso Apparat come un “delicato dissolversi di un riconoscimento”. Un primo assaggio che promette atmosfere riflessive e profondamente emotive.

L’annuncio dell’album non arriva da solo, ma è accompagnato da una ghiotta notizia per il pubblico italiano. Apparat ha infatti svelato le prime date di un tour europeo che, nella primavera del 2025, lo porterà proprio nel nostro paese. Due appuntamenti da cerchiare in rosso in calendario:

15 Aprile 2025 – Milano, Alcatraz

– Milano, Alcatraz 16 Aprile 2025 – Roma, Sala Sinopoli – Auditorium Parco della Musica

Con “A Hum Of Maybe” all’orizzonte e un tour già annunciato, il 2025 si preannuncia come l’anno del grande ritorno di uno dei nomi più autorevoli dell’elettronica contemporanea. L’attesa, ora, è tutta per il prossimo Febbraio.



https://www.apparat.net/

https://www.facebook.com/apparat.official

https://www.instagram.com/apparat3000/