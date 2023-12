Gli Shed Seven si sono riuniti nel 2017 per una manciata di concerti andati tutti bene così durante la loro reunion il chitarrista Paul Banks non si è presentato con un nuovo riff durante le prove diventando ben presto la linea base per l’inedito ‘Nothing To Live Down’, primo singolo scritto per ‘Instant Pleasure’ del 2017.

Sei anni dopo,’A Matter Of Time‘ rappresenta una rinascita per gli Shed Seven e uscirà il 5 gennaio per la label Cooking Vynil.

L’album vede numerose collaborazioni, tra cui Peter Doherty, Rowetta degli Happy Mondays, Reverend e Laura McClure dei Makers. La potenza e la maturità dei brani riflettono l’amicizia decennale tra il cantante Witter, il chitarrista Paul Banks ed il bassista Tom Gladwin.

‘A Matter Of Time’ arriva dopo un periodo di turbolenza in seguito alla partenza del batterista Alan Leach e del chitarrista/tastierista Joe Johnson. La perdita di due membri di lunga data ha però contribuito ad avvicinare il trio rimasto, dando nuovo slancio alla scrittura delle canzoni.



“Con questo album siamo tornati ai nostri primi anni” dice Witter. “Prima che uscisse il primo album degli Stone Roses, Paul e io ascoltavamo Frankies Goes To Hollywood e i Duran Duran. Paul adorava moltissimo i Simple Minds e io amavo gli U2 nel periodo di ‘Joshua Tree’. Quasi senza discuterne, penso che siamo tornati alla nostra giovinezza“. Banks è d’accordo, sottolineando che il modo in cui l’album è stato scritto a distanza era simile al modo in cui lui e Witter scrivevano canzoni all’età di 12 anni, utilizzando una macchina a quattro tracce a casa di Banks. “Siamo tornati alle nostre radici” dice, “in un certo senso abbiamo riscoperto noi stessi“.

‘A Matter Of Time’ ha preso forma tra marzo e dicembre 2022 ed è il risultato di un’esplosione creativa in seguito allo sconvolgimento nella formazione della band per prendere poi forma definitiva presso lo studio Space Mountain di Youth in Spagna, una remota enclave collinare circondata da branchi di cani randagi (uno dei quali, Mr. Scruff, appare sulla copertina di ‘A Matter Of Time’).



https://www.shedseven.com/

https://www.facebook.com/shedseven/