L’ex voce degli Oasis Liam Gallagher e il chitarrista degli Stone Roses John Squire confermano le voci di una strettissima collaborazione, infatti annunciano l’album e pubblicano il singolo “Just Another Rainbow” in uscita il 5 gennaio 2024 anche in versione vinile 7 pollici.



La notizia è clamorosa perchè vede uniti due tra i più influenti musicisti della storia musicale di Manchester, una città alla quale non mancano iconiche figure artistiche; basti pensare a Morrissey e Ian Curtis.

LG JS, questo è il moniker dietro al quale si celano i due, hanno prodotto un album con la produzione di Greg Kurstin e Joey Waronker. L’ex cantante degli Oasis ha accennato per la prima volta all’idea di una collaborazione lo scorso giugno, quando ha chiamato l’ex chitarrista degli Stone Roses per i suoi spettacoli a Knebworth per eseguire il classico degli Oasis del 1995 “Champagne Supernova”. “Super gruppo in arrivo LG JS”, si leggeva in uno dei tweet di Gallagher in quel periodo.



Gallagher dopo il furioso litigio con il fratello Noel e conseguente scioglimento degli Oasis nel 2009 ha continuato a pubblicare musica formando la band Beady Eye prima di diventare solista e pubblicare tre album in studio. Oltre ai concerti pre-annunciati con Squire, l’anno prossimo sarà in tournée nelle arene del Regno Unito suonando per intero l’album di debutto degli Oasis, Definely Maybe.



Gli Stone Roses di John Squire sono stati una grande influenza per gli Oasis, Gallagher ha raccontato che all’eta di 16 anni andava a vendere dal vivo la band di Ian Brown and co. e che gli cambiò la vita. Quattro anni dopo gli Oasis registrarono il debut album negli stessi studi di registrazione in cui gli Stone Roses stavano registrando il loro secondo album Second Coming.



Gallagher e Squire sono l’ultimo supergruppo nella scena musicale mancuniana appassionata di collaborazioni all-star. Il chitarrista degli Smiths Johnny Marr ha collaborato con il frontman dei New Order Bernard Sumner nel duo Electronic, che ha pubblicato tre album insieme tra il 1991 e il 1999. I bassisti degli Smiths e dei New Order Andy Rourke e Peter Hook hanno successivamente collaborato con il bassista degli Stone Roses Mani nel supergruppo Freebass, Shaun Ryder e Bez degli Happy Mondays hanno unito le forze con l’ex bassista degli Oasis Andy Bell (più il batterista Zak Starkey) su Mantra of the Cosmos, che si è esibito al festival di Glastonbury all’inizio di quest’anno e stanno progettando di pubblicare un album.



https://www.gallaghersquire.com/

ph. credit: Tom Oxley