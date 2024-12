S’intitola Erotica Veronica il nuovo album in studio del musicista e cantautrice di Los Angeles Miya Folick. Il terzo album uscirà il 28 febbraio su etichetta Nettwerk, che aveva già pubblicato Roach nel 2023, e conterrà i singoli pubblicati precedentemente; “La Da Da” e “Alaska“. Di seguito potete ascoltare i brani compreso questo terzo dal titolo “Erotica“.

“Penso che ci siano delle regole su come si esprimo le fantasie, quelle appropriate; specialmente quando hai un compagno”, ha detto la Folick presentanto questo nuovo brano. “La nostra cultura è puritana in questo senso. Ma penso che sia importante per me mantenere la mia autonomia di pensiero, e condividere sinceramente le mie fantasie è un atto di tenerezza e intimità”.



Miya è una giovane singer-songwriter, di origine giapponese, proveniente da Santa Ana nel sud della California. Debutta con l’Ep autoprodotto Strange Darling e nel 2018 esce Premonitions il full lenght pubblicato dalla Terrible records. Gli inizi sono originali poiché decide di usare la piattaforma Tinder per conoscere musicisti coi quali formare una band. Infatti fu il bassista a rispondere e da quel momento incominciano a scrivere canzoni che ancora oggi la caratterizzano con un sound che percorre sentieri del folk-rock californiano, pungente punk-pop e ballate elettroniche.



https://www.miyafolick.com/

https://www.instagram.com/miyafolick/

https://www.facebook.com/MiyaFolickMusic