Coheed and Cambria hanno annunciato il loro nuovo album intitolato The Father of Make Believe. L’undicesimo album della post hardcore progressive metal band di New York uscirà il 14 marzo tramite Virgin Music Group. In questo lavoro continua la narrazione dell’universo di The Amory Wars / Vaxis, e dentro c’è anche un cofanetto in edizione limitata di Vaxis Act III: The Father of Make Believe che contiene l’album su CD e formati digitali, oltre al casco neurologico e completamente indossabile di Blind Side Sonny. -occhiali con display dinamico, un libro illustrato, app per occhiali con display neurodinamico per la personalizzazione del display, un poster e il certificato di morte firmato di Siv Trafinder.



L’album conterrà i singoli “Blind Side Sonny” e “Searching For Tomorrow” che potete ascoltare qui sotto.



I Coheed hanno alcune date live in programma per il 2025, incluso il festival promosso dai Tool che si svolgerà a Punta Cana in Repubblica Domenicaba dal 7 al 9 marzo 2025 https://toolinthesand.com/. Inoltre la band suonerà anche al loro festival-crociera S.S. Neverender insieme a Thursday, L.S. Dunes, Illuminati Hotties, Pool Kids, Zulu, Kaonashi, The Callous Daoboys, Meet Me @ The Altar, Puddles Pity Party e altro ancora. https://www.ssneverender.com/

Nel mentre Travis Stever dei Coheed partecipa al super gruppo L.S. I Dunes che contano come membri musicisti dei Thursday, My Chemical Romance e Circa Survive i quali pubblicheranno un nuovo album intitolato Violet in uscita a gennaio. https://lsdunes.com/



