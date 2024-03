Non molti conoscono i Gastr del Sol duo di Chicago che ha segnato la storia della musica post e math rock. Jim O’Rourke (membro degli Illusion of Safety e poi chitarrista aggiunto nei Sonic Youth nonché produttore) e David Grubbs (già nei seminali Squirrel Bait e poi nei Bastro), rappresentano il gotha del circuito musicale indie rock di metà anni 90. Il loro approccio sonoro, apparentemente manierìstico, sfociava in musica jazz d’avanguardia, elettro acustica fino alla musica concreta. Clamorosamente oggi il duo si ricompone e annuncia il primo album dopo 26 anni di silenzio e condivide un nuovo brano dal vivo che potete ascoltare qui sotto. Il loro ultimo album fu “Camofleur” del 1998 per una discografia totale di 8 album.

L’album è una registrazione d’archivio di “The Seasons Reverse” e uscirà il 24 maggio tramite la consolidata label Drag City. We Have Dozens of Titles comprenderà lavori in studio, non pubblicati, e registrazioni dal vivo inedite.

Entambi i musicisti in questi anni hanno avuto olto da fare consolidando il loro ruolo di musicisti e produttori di livello molto alto. Di O’Rourke possiamo menzionare la recente colonna sonora del film Hands That Bind ha seguito il suo album del 2020 Shutting Down Here. Invece Grubbs l’anno scorso ha collaborato con il chitarrista improv Alan Courtis per un album intitolato Braintrust of Fiends and Werewolves.

We Have Dozens of Titles by Gastr del Sol